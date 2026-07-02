Cielo sereno, sole e temperature piuttosto gradevoli. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 2 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Cielo sereno, sole e temperature piuttosto gradevoli

La notte si presenta con un cielo sereno. Le temperature si attestano intorno ai 19,3°C, con una leggera diminuzione fino a 18,2°C nelle ore più tarde. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 7,1 km/h e i 9,1 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si mantiene attorno al 51%, garantendo condizioni di piacevole freschezza.

Nella mattina, il meteo continua a rimanere sereno, con temperature che salgono rapidamente fino a raggiungere i 29,4°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimane molto bassa, intorno all’1%. La velocità del vento è lieve, con raffiche che non superano i 9,5 km/h. L’umidità si riduce ulteriormente, stabilendosi attorno al 40%.

Durante il pomeriggio, le temperature iniziano a scendere leggermente, mantenendosi attorno ai 27,5°C. Il cielo sereno persiste, senza segni di precipitazioni. Il vento si presenta moderato, con direzione prevalentemente da Sud. L’umidità aumenta leggermente, ma rimane comunque in un range confortevole.

Infine, nella sera, si assiste a un ulteriore abbassamento delle temperature, scendendo fino a 19,3°C. Il cielo rimane ancora sereno e le condizioni di umidità aumentano, raggiungendo il 66%. La velocità del vento è più contenuta, contribuendo a una serata tranquilla e piacevole.

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