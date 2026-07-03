AttualitàBiella
Ciclista ferita dopo lo scontro con una moto
E’ Successo a Occhieppo Superiore
Incidente a Occhieppo Superiore tra ciclista e ciclomotore ieri mattina.
Ciclista ferita dopo lo scontro con una moto
Donna sul velocipede è caduta ferendosi. La donna è stata portata in ospedale a Ponderano. Sul posto l’ambulanza. La vittima è una donna del 1962 residente in paese. Sul posto i carabinieri.
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