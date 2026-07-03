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Chi ha notizie di Mirò? Sparito a Biella zona piazza Fiume

Appello

Pubblicato

6 secondi fa

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Appello a Biella per un gattino scomparso. Da alcuni giorni non si hanno più notizie di Mirò, manca da casa dalla zona di piazza Fiume. A Biella. E’ un micio sterilizzato bianco e rosso con occhi gialli.

Chi lo avesse visto è pregato di chiamare il numero 3475703808.

 

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