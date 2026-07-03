AttualitàBiella
Chi ha notizie di Mirò? Sparito a Biella zona piazza Fiume
Appello
Appello a Biella per un gattino scomparso. Da alcuni giorni non si hanno più notizie di Mirò, manca da casa dalla zona di piazza Fiume. A Biella. E’ un micio sterilizzato bianco e rosso con occhi gialli.
Chi lo avesse visto è pregato di chiamare il numero 3475703808.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Biellese Orientale8 ore fa
Motociclista morto trovato per strada a Mottalciata
Attualità3 giorni fa
Uomo trovato morto solo in casa a Candelo
Fuori provincia2 giorni fa
Precipita con la carrozzina elettrica in un dirupo: muore un pensionato di 92 anni
Attualità4 ore fa