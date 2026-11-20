AttualitàBiella
Biella Chiavazza piange Roberto Zamarco: 61 anni
Lunedì sarà celebrato il funerale, il decesso in ospedale
Addio a Roberto Zamarco: 61 anni
Lutto a Biella per la morte di Roberto Zamarco, aveva 61 anni. Lascia la moglie Elisa, i figli Grecia con Nicolò e Sebastian, Williams, la sorella Mara con Roberto , il fratello Sante con Romina, la nipote Melania con Domenico e Aurora.
Il funerale sarà celebrato lunedì 23 novembre alle 15 in chiesa parrocchiale a Chiavazza. Particolari sensi di riconoscenza al dottor Antonio Battaglia e a tutto il personale del reparto di nefrologia dell’ospedale di Ponderano-
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