Bi.Roller, dieci anni sempre di corsa. La società celebra il compleanno e festeggia in città e per la città, proponendo un doppio evento. Una pattinata-biciclettata per le vie di Biella e una mostra celebrativa che racconta il percorso dal 2016 ad oggi.

Bi.Roller, dieci anni sempre di corsa

La data è fissata per sabato, 14 novembre, e prevede un pomeriggio sulle rotelle e parlando di rotelle. Si inizia alle 15 dalla palestra societaria di via Petiva, con l’inaugurazione del murales realizzato nell’ambito del Progetto Formazione Lavoro 2025/2026 al Lice “G&Q” Sella.

Da lì partirà la Critical Mass, una pattinata-biciclettata aperta a tutti per le vie della città con l’intento di coinvolgere la cittadinanza in un atto concreto di mobilità sostenibile. Tema da sempre caro a Bi Roller. Sarà un corteo gioioso di giovani e adulti, ognuno con il proprio mezzo a rotelle o ruote preferito. Che attraverserà Biella partendo da via Petiva, salirà lungo via Cottolengo, poi entrerà in via Roma e infine in via Cernaia. Fino ad arrivare al numero civico 46, alla Sala delle Colonne in Fondazione Pistoletto, a fianco di Hydro.

La mostra

In sala delle Colonne si svolgerà l’inaugurazione della mostra. Che attraverso pannelli di immagini e testo, racconterà i 10 anni della società sportiva Asd Bi Roller Pattinaggio Biella, fondata nel 2016. Che cosa racconta la mostra? Tutto è iniziato da un sogno… ASD BI Roller Pattinaggio Biella è nata dalla passione per il pattinaggio ed è cresciuta, anno dopo anno, come una comunità di persone. Dieci anni di ruote che girano, di sogni inseguiti, di mani tese e di traguardi raggiunti insieme. Un gruppo dove lo sport diventa incontro, dove si impara a cadere e a rialzarsi, a vincere e a perdere, a impegnarsi per un obiettivo e soprattutto a condividerlo. Gli atleti saranno le guide che illustreranno la mostra ai visitatori. Seguirà un rinfresco.

La mostra verrà poi trasferita il giorno successivo negli spazi di Hangar, in via Torino, dove resterà visitabile fino al 7 gennaio negli orari di apertura del centro.

LEGGI ANCHE: Spettacolare gara di pattinaggio a Bielmonte

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook