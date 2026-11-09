Ben Cuncià: oltre 9mila partecipanti alla nona edizione

Ben Cuncià: oltre 9mila persone e tre giorni dedicati al gusto e alla convivialità. Dal 6 all’8 novembre è andata in scena la nona edizione del festival diffuso della polenta concia biellese.

Ben Cuncià: oltre 9mila persone

Organizzata dalla Proloco Biella e Valle Oropa, la manifestazione ha coinvolto 44 ristoranti di Biella e del territorio, da Oropa fino all’Oasi Zegna. Portando in tavola uno dei piatti simbolo della tradizione locale. Ogni partecipante ha ricevuto il tradizionale kit di benvenuto da collezione, con tovaglietta, cucchiaio in legno e grembiule. Quest’anno il colore scelto è stato il blù, per richiamare il valore dell’acqua e l’importanza della sostenibilità. Un messaggio di attenzione al territorio e alle sue risorse, accompagnato da un impegno concreto. Parte del ricavato sarà destinata alla realizzazione di alcune fontane in sienite della Balma, una pietra locale, per abbellire la nostra città.

Il festival ha richiamato numerosi appassionati di buona cucina anche da fuori città, tanti ristoranti confermano molte presenze di milanesi. Tra loro, i circa 160 passeggeri del Ben Cuncià Express, il treno che sabato 7 e domenica 8 novembre ha collegato Novara a Biella. Spazio anche alla natura con il Dëscuercé, l’iniziativa che ha coinvolto cinquanta persone in due escursioni tra boschi e paesaggi del territorio nella valle Oropa e all’ Oasi Zegna.

Tavolate e momenti di festa hanno animato anche i canali social. A raccontare l’atmosfera del festival ha contribuito Ben Cun…cheese!. Il concorso fotografico che ha invitato tanti partecipanti a condividere su Instagram gli scatti più belli della manifestazione attraverso l’ hashtag #bencuncia2026.

Un successo

Christian Clarizio, presidente della Proloco Biella e Valle Oropa, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del successo di questa nona edizione di Ben Cuncià. Un grazie ai volontari della Proloco e a tutti i ristoratori e le ristoratrici che hanno reso possibile questo risultato. Ringrazio l’ATL Terre dell’Alto Piemonte, la Fondazione Biellezza e il Santuario di Oropa. Ringrazio i nostri partner storici Botalla Formaggi, Koodit, Feltyde e Casa del Legno F.lli Iseni. E i nostri sponsor Pasticceria De Mori, Birra Oropa, AI per le aziende, Eon e l’Oasi Zegna. Un ringraziamento va anche agli amici Simona Stirparo, Marco Macchieraldo, a Paolo Forno e all’Associazione Pendolari Biellesi, a Giorgio Grosso, Stefano Ceretti ed Enzo Mario Napolitano. A tutti loro va il nostro grazie di cuore”.

Stefano Murdaca, vicepresidente della Proloco Biella e Valle Oropa, ha aggiunto: “Vedere crescere ogni anno la partecipazione a Ben Cuncià è una grande soddisfazione. Questo risultato racconta quanto il Biellese abbia da offrire a chi lo vive e a chi lo viene a scoprire. È la forza di un progetto condiviso da tante realtà locali: fare rete funziona e questa manifestazione ne è la conferma. Ora l’appuntamento è al prossimo anno, per festeggiare insieme la decima edizione. Vi aspettiamo!”.

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