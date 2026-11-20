Arriva un SMS che invita a scaricare INPS Mobile.

Attenti alle false mail e siti dell’Inps

Il link apre una pagina dall’aspetto familiare, con il nome, il logo e i colori dell’Istituto. Sembra la pagina ufficiale dell’app, ma è un falso. La vicenda, ripresa da diverse testate anche online, è emersa l’11 novembre 2026 grazie al lavoro dell’INPS con il CERT-AgID. Quando la pagina è stata analizzata, il download era ancora simulato, ma il link circolava già via SMS. Quello stesso link avrebbe potuto essere usato per distribuire un’app pericolosa. Il CERT-AgID ha quindi chiesto la rimozione del sito. Quando la truffa usa l’intelligenza artificiale L’invito a scaricare un’app è solo uno dei modi in cui si può presentare una truffa. Un’email fraudolenta (phishing) o un SMS ingannevole (smishing) possono promettere un pagamento o chiedere di aggiornare i dati per evitare il blocco di una prestazione. Il messaggio rimanda a una pagina che imita il portale INPS, dove anche una richiesta insolita può sembrare parte di una procedura ufficiale.

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