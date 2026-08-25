Sono partiti lunedì 24 agosto, i lavori di asfaltatura programmati dalla Provincia di Biella lungo la rete stradale provinciale.

Per il 2026 l’investimento complessivo raggiunge circa 2,5 milioni di euro, una cifra più che raddoppiata rispetto allo scorso anno, che consentirà di intervenire su un numero maggiore di tratti della rete viaria.

Al via lavori per 2,5 milioni di euro sulle strade provinciali

La base del piano è costituita da circa 1,7 milioni di euro provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comprensive anche di una quota residua dell’anno precedente.

A queste risorse la Provincia ha scelto di aggiungere altri 800 mila euro attraverso il Fondo Manutenzioni Cicliche, istituito dall’Ente con risorse proprie per programmare e finanziare interventi periodici di manutenzione ordinaria. Una scelta che ha permesso di rafforzare in modo significativo il programma delle asfaltature previsto per quest’anno.

Gli interventi programmati interesseranno diversi tratti della rete stradale provinciale, individuati sulla base delle maggiori criticità riscontrate sul manto stradale. Le priorità vengono definite tenendo conto del livello di degrado della pavimentazione e dell’urgenza degli interventi, così da concentrare le risorse disponibili dove la necessità è maggiore.

In particolare, sono previsti lavori lungo la SP 100 Valle Cervo, SP 144 di Oropa, SP 405 Mongrando – Donato, SP 419 della Serra, SP 500 Valle Elvo, SP 504 Pollone – Cossila San Giovanni, SP 513 Rosazza – Oropa, SP 418 Dorzano – Roppolo, SP 200 I Tronco Valli di Mosso, SP 104 Pettinengo – Selve Marcone, SP 143 Vercellese, SP 230 di Massazza, SP 400/a Tangenziale Ovest di Biella, SP 113 Coggiola – Trivero, SP 200 II Tronco Valle Sessera, SP 221 di Strona, SP 223 Crocemosso – Lessona, SP 236 Crevacuore – Sostegno e SP 300 Biella – Cossato.

«Anche quest’anno lo sforzo della Provincia è importante per migliorare le condizioni delle nostre strade – dichiara il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo –. Gestiamo una rete di circa 700 chilometri, distribuita su un territorio di 74 Comuni, e siamo consapevoli che, con le risorse a disposizione, non è possibile intervenire ovunque ce ne sarebbe bisogno. Per questo partiamo dalle situazioni più critiche, con l’obiettivo di utilizzare al meglio ogni risorsa disponibile e distribuire gli interventi nel modo più capillare possibile. Quest’anno, grazie agli ulteriori 800 mila euro messi a disposizione dalla Provincia, possiamo fare un passo in più e intervenire su un numero maggiore di strade».

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