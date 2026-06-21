Ai Giardini Zumaglini arrivano i carabinieri a cavallo – FOTO

Disagi e degrado ai Giardini Zumaglini? Arriva la… cavalleria. Non sono passati inosservati, nel pomeriggio di ieri, sabato 20 giugno, i carabinieri comparsi nel cuore verde del centro di Biella.

Carabinieri a cavallo ai Giardini Zumaglini

Dalle 17 alle 18,30 circa, infatti, nel corso di un servizio di controllo e pattugliamento ai giardini Zumaglini di Biella sono stati impiegati i militari del Reggimento Operativo a Cavallo dell’Arma dei carabinieri, presenti ieri sul territorio provinciale per l’impiego in altri servizi.

L’insolita presenza ha ovviamente attirato l’attenzione dei passanti e, in particolare, quella dei bambini, che hanno assistito affascinati e incuriositi al passaggio dei cavalli della Benemerita.

Il servizio di controllo dopo le polemiche

Il caso ha voluto che l’iniziativa si svolgesse proprio all’indomani del presidio organizzato dalle opposizioni – Pd, Biella C’è e Movimento 5 Stelle – per chiedere all’amministrazione comunale di rendere l’area più sicura, accessibile e frequentabile, passando anche attraverso il recupero della cassa armonica e della Capannina, oggi abbandonate. Ovviamente quello a cavallo era un servizio già programmato in precedenza, segno della volontà delle forze dell’ordine di mantenere alta l’attenzione sui Giardini Zumaglini.

Non è la prima volta dei carabinieri a cavallo in città

Circa sei mesi fa, a dicembre 2025, i militari in sella del 4° Reggimento di Roma avevano già fatto una prima tappa nel Biellese. Erano infatti stati impiegati in un servizio straordinario contro lo spaccio di droga nei boschi e avevano perlustrato la zona della Baraggia Biellese tra Cossato e Gifflenga.

In quella occasione erano stati individuati vari bivacchi improvvisati creati dagli spacciatori, successivamente rimossi a cura dei vari Comuni.

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