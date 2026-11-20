Nuovo passo avanti per la riqualificazione del centro storico di Biella. Martedì 24 novembre, fin dalle prime ore del mattino, riaprirà al traffico il primo tratto di via Pietro Micca, dall’incrocio con via Lamarmora fino a via Nazario Sauro, incluse le intersezioni con via Oberdan. Dopo la riapertura ai pedoni dei giorni scorsi, torna così fruibile un’arteria fondamentale della città.

L’intervento, in continuità con quanto già realizzato in via Italia, ha previsto il rifacimento della pavimentazione in cubetti di pietra per risolvere definitivamente i cedimenti causati negli anni dal passaggio dei veicoli. Intanto i lavori proseguono a ritmo serrato sul secondo lotto, in direzione di piazza La Marmora, con l’obiettivo di chiudere il cantiere prima del 15 dicembre, data prevista per la fine delle opere.

«Sappiamo che ogni cantiere porta disagi in una zona così centrale, ma siamo felici di restituire ai biellesi una strada rinnovata», commenta il sindaco Marzio Olivero, sottolineando come gli impegni presi si stiano traducendo in fatti concreti nonostante lo scetticismo iniziale di alcuni. Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori pubblici Luca Castagnetti: «La prima parte è stata aperta ai pedoni in anticipo. Se il cantiere manterrà questo ritmo, contiamo di anticipare la chiusura complessiva rispetto al 15 dicembre, dando una risposta importante a residenti e commercianti».

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