Scontro tra auto e moto: 18enne ricoverato in codice rosso

Incidente stradale nella mattinata di ieri, mercoledì 7 ottobre, sulla Strada Provinciale 34. Intorno alle 7.45 una moto e un’auto sono rimaste coinvolte in un impatto. Ad avere la peggio è stato un giovane che viaggiava sulla due ruote, di appena 18 anni.

In seguito all’urto, il motociclista è caduto sull’asfalto riportando diverse lesioni. Il giovane ha riportato un politrauma e le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento immediato dei sanitari. Al momento non sono stati diffusi ulteriori particolari sulla dinamica dell’incidente né sulle cause che hanno portato al contatto tra i due veicoli. Lo riporta Notizia Oggi

Il trasferimento in ospedale dopo lo scontro

Dopo la richiesta di aiuto, a Invorio è stata inviata un’ambulanza medicalizzata proveniente da Borgomanero. L’equipe sanitaria ha raggiunto il luogo dell’incidente e ha prestato le prime cure al ragazzo, valutandone le condizioni prima del trasferimento. La situazione è stata considerata sufficientemente seria da disporre il codice rosso.

Una volta stabilizzato, il motociclista è stato caricato sull’ambulanza e accompagnato verso Novara. Il trasferimento in ospedale è avvenuto con la massima urgenza, proprio in considerazione del politrauma riportato nella caduta. Il mezzo di soccorso ha raggiunto la struttura sanitaria intorno alle 9.20.

Sono ora da chiarire le circostanze precise in cui è avvenuto l’incidente

Lo scontro si è verificato nelle prime ore del mattino, in una fascia oraria caratterizzata dagli spostamenti verso scuole e luoghi di lavoro. Non sono al momento disponibili dettagli sulle condizioni della persona che si trovava sull’automobile coinvolta.

L’attenzione resta concentrata soprattutto sul 18enne, ricoverato dopo il trasporto in codice rosso. Le informazioni disponibili parlano di un politrauma, ma non sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l’arrivo all’ospedale di Novara. Gli accertamenti serviranno anche a ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente.

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Immagine di repertorio

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