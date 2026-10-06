È morta una bambina di quattro mesi che era rimasta gravemente ferita in uno scontro avvenuto sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro, nell’Alessandrino.

Bimba morta a 4 mesi dopo l’incidente in auto

La piccola viaggiava con la famiglia su una delle due auto coinvolte nello scontro. Le sue condizioni erano apparse subito disperate a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto.

La notizia rilanciata dal sito www.notiziaoggi.it

Quando i soccorritori sono arrivati, la neonata era in arresto cardiaco. Le manovre di rianimazione sono iniziate immediatamente e sono proseguite durante le prime fasi dell’emergenza. Per tentare di salvarla era stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale infantile di Alessandria, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

A intervenire per primi sono stati il medico rianimatore e l’infermiere del mezzo avanzato del 118 di Novi Ligure, che si trovava casualmente nella zona. La presenza immediata dell’équipe sanitaria ha permesso di avviare subito le cure, mentre venivano fatti arrivare l’elisoccorso e altre ambulanze.

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