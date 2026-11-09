Cade durante l’escursione, donna biellese salvata dall’elisoccorso

Un’escursionista biellese di circa 63 anni è rimasta ferita nel pomeriggio di domenica 8 novembre mentre percorreva il sentiero che conduce al Rifugio Monte Barone, sulle montagne di Coggiola. L’incidente è avvenuto durante una camminata in compagnia di altre persone. La donna sarebbe caduta lungo il percorso, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi per il suo recupero.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.30, quando i compagni di escursione si sono resi conto della necessità di chiedere aiuto. La comitiva si trovava in una zona montana dove raggiungere una persona ferita può richiedere l’impiego di squadre specializzate. È stata quindi attivata la macchina dei soccorsi, con il coinvolgimento dei tecnici del soccorso alpino e dell’elisoccorso.

Un sanitario tra gli escursionisti presta le prime cure

Fortunatamente, all’interno del gruppo che accompagnava la donna era presente anche un sanitario, che è potuto intervenire immediatamente dopo l’incidente. Le prime cure sono arrivate prima dei soccorritori, permettendo alla ferita di ricevere assistenza mentre venivano organizzate le operazioni necessarie per raggiungerla e trasferirla in una struttura ospedaliera. Lo riporta Notizia Oggi

Un aiuto importante è arrivato anche dalla tecnologia. Per richiedere l’intervento è stata utilizzata GeoResQ, l’applicazione dedicata alle emergenze in montagna che consente di comunicare la posizione geografica di chi ha bisogno di assistenza. Le coordinate hanno permesso di localizzare con precisione la comitiva, facilitando il lavoro delle squadre impegnate nell’operazione.

L’elicottero recupera la donna, gli altri tornano a valle

Raggiunta la zona dell’incidente, l’elisoccorso ha provveduto al recupero della 63enne, che è stata successivamente trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Non sono ancora noti i dettagli delle ferite riportate né le condizioni cliniche della donna. L’intervento aereo ha consentito di completare il soccorso in un ambiente montano.

Le operazioni hanno riguardato anche le altre persone presenti al momento della caduta. Una squadra di terra del soccorso alpino ha infatti raggiunto i componenti della comitiva per assisterli nel rientro. L’obiettivo era riportare tutti in sicurezza prima del buio, evitando che il sopraggiungere della sera potesse complicare il percorso. L’intervento si è così articolato su due fronti: il recupero della ferita e l’accompagnamento degli altri escursionisti.

Foto d’archivio

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