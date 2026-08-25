Un 73enne trovato morto sui binari.

Drammatica scoperta nella mattinata di domenica 23 agosto a Parabiago, in provincia di Milano. Il corpo ormai privo di vita di un uomo di 76 anni è stato rinvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, lungo via Cesare Battisti.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 10:00. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari e le forze dell’ordine per i primi rilievi di rito. In base alle ricostruzioni effettuate dagli agenti e ai dati raccolti durante i sopralluoghi, si tratterebbe di un gesto volontario.

L’episodio ha avuto un forte impatto sul trasporto pubblico locale. Per consentire agli inquirenti di svolgere gli accertamenti necessari in sicurezza e per il recupero della salma, la circolazione dei treni lungo la linea è rimasta bloccata per diverse ore, registrando pesanti ritardi e cancellazioni.

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