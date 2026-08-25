AttualitàBiellese OrientaleCircondario
Raffica di liti nel Biellese: intervento dei carabinieri
Richieste di aiuto da Brusnengo, Masserano, Cossato, Mongrando e Piedicavallo
Giornata di intenso lavoro per i Carabinieri, chiamati a intervenire in diversi comuni della provincia di Biella per riportare la calma a causa di forti litigi e schiamazzi che hanno seriamente turbato la quiete pubblica nella giornata di ieri, 24 agosto.
Gli interventi delle forze dell’ordine si sono susseguiti a ritmo serrato su gran parte del territorio. Le pattuglie dell’Arma sono infatti dovute intervenire non solo nel capoluogo, Biella, ma anche nei comuni di Brusnengo, Cossato, Masserano, Mongrando, Piedicavallo, Ponderano e Vigliano Biellese. In differenti contesti cittadini, le altercazioni e le discussioni tra i presenti sono degenerate in modo repentino, richiedendo il tempestivo aiuto dei militari per evitare danni peggiori, dato che in diversi episodi si è arrivati fino a pesanti minacce verbali.
Grazie al rapido arrivo del personale dell’Arma è stato possibile placare tempestivamente gli animi e ripristinare la normale vivibilità. Una volta riportata la serenità ed evitato che i contrasti sfociassero in episodi ancora più gravi, i militari hanno provveduto a identificare tutti i soggetti coinvolti, informandoli dettagliatamente sulle loro facoltà di legge.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook