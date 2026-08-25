Tragedia l’altro pomeriggio a Priero, in provincia di Cuneo.

Muore schiacciato dal cancello dell’agriturismo di famiglia

Un uomo di 73 anni ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori all’interno dell’agriturismo La Braia, nell’omonima località. L’uomo, Carlo Bertola, marito della proprietaria della struttura, stava intervenendo su una cancellata.

Durante le operazioni il 73enne è rimasto schiacciato sotto un cancello. L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, con l’arrivo sul posto del personale sanitario e delle squadre chiamate a intervenire nell’agriturismo.

Inutili i tentativi di soccorso

Alla Braia è stata inviata anche l’eliambulanza del 118, insieme agli altri mezzi di emergenza. Le condizioni di Carlo Bertola sono però risultate troppo gravi e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mondovì e i carabinieri di Ceva

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