AttualitàValli Mosso e Sessera
La stazione carabinieri di Bioglio sarà aperta tutti i giorni
Gli orari di tutte le stazioni dei carabinieri nel Biellese
Da lunedì 31 agosto la Stazione Carabinieri di Bioglio sarà aperta al pubblico tutti i giorni nella nuova fascia oraria 09 – 12.
Nel caso di chiusura al pubblico è comunque presente dispositivo “citofonico” che in caso di richiesta, sia in presenza che telefonicamente, collega direttamente con la Centrale Operativa di questo Comando Provinciale Carabinieri.
Nel presente elenco non sono inserite le Stazioni Carabinieri di Biella e Cossato che sono aperte tutti i giorni h24.
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