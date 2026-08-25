Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto trova casa a Ulaanbaatar.

Un’opera permanente che unisce rigenerazione ambientale, cultura mongola e diplomazia culturale. Il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto è stato inaugurato a Ulaanbaatar, in Mongolia, domenica 23 agosto 2026. L’iniziativa, nata su impulso dell’Ambasciata d’Italia in Mongolia in collaborazione con il Ministero della Cultura locale e la Fondazione Pistoletto Cittadellarte, è stata svelata dall’Ambasciatrice Giovanna Piccarreta e dal Ministro dell’Ambiente SandagOchir in occasione della Conferenza UNCCD CoP 17 contro la desertificazione.

Curato da Francesco Stocchi, il progetto fa dialogare il celebre simbolo dell’infinito riconfigurato da Pistoletto con Narrow Path, la ricerca dell’artista mongolo Battogtokh Turbat. L’opera prende forma sul terreno attraverso la piantumazione di olivelli spinosi, una specie autoctona cruciale per contrastare la desertificazione. In questo modo, l’arte si trasforma in un gesto concreto di tutela del paesaggio, contribuendo anche al programma “Billion Trees Movement” promosso dalla presidenza mongola.

All’interno dell’installazione, il segno di Pistoletto si fonde con materiali ancestrali come ferro e ossa, simboli della tradizione nomade reinterpretati da Turbat. Questo incontro incarna il principio della “Pace Preventiva”: una convivenza armonica che si costruisce prima del conflitto, valorizzando le differenze culturali e la responsabilità verso l’ambiente.

L’Ambasciatrice Piccarreta ha sottolineato come la struttura rimarrà nel Paese quale testimonianza duratura dell’amicizia italo-mongola e dell’impegno comune per la sostenibilità. Un’opera viva e in continua evoluzione dove la vegetazione crescerà nel tempo, dimostrando come l’arte possa trasformarsi in un processo condiviso di cura del pianeta.

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