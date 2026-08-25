Paura nella prima mattinata di oggi, martedì 25 agosto, lungo l’asse stradale che collega i comuni di Valdilana e Pray.

Camper si ribalta in Vallefredda: autista estratto dalle lamiere

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di un camper ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato terminando la propria corsa su un fianco al margine della carreggiata.

L’impatto ha causato la deformazione dell’abitacolo, all’interno del quale l’automobilista è rimasto incastrato, impossibilitato a uscire autonomamente. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal comando provinciale di Biella e dal distaccamento di Ponzone.

I pompieri hanno lavorato a lungo con attrezzature specifiche per immobilizzare il veicolo in sicurezza, tagliare le lamiere ed estrarre il conducente sano e salvo. Una volta liberato, l’uomo è stato subito affidato alle cure degli operatori sanitari del 118, giunti con un’ambulanza per prestare le prime cure sul posto. Non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali circa la gravità delle ferite riportate o l’eventuale ricovero presso il nosocomio di riferimento.

I rilievi per ricostruire la precisa dinamica del sinistro e individuare i fattori che hanno causato la perdita di controllo del mezzo sono attualmente affidati alle forze dell’ordine. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del veicolo pesante.

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