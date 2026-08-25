È Luigi Savio il nuovo Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL BI.

Asl di Biella: il direttore delle professioni sanitarie è Luigi Savio

Ha preso servizio ad inizio agosto, assumendo la responsabilità della struttura che governa l’organizzazione, la programmazione e lo sviluppo professionale del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione dell’Azienda.

Il Dott. Savio arriva all’ASL BI dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, dove dal maggio 2018 ha ricoperto l’incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie presso la S.C. Direzione Professioni Sanitarie, con funzioni di management e organizzazione. In precedenza, tra il 2017 e il 2018, è stato Responsabile di Struttura Semplice presso la Direzione delle Professioni Sanitarie dell’A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo.

Il suo percorso professionale si sviluppa interamente all’interno del servizio sanitario pubblico piemontese, a partire dal 1986. Tecnico sanitario di radiologia medica, ha operato per oltre quindici anni nell’area della fisica sanitaria dell’allora A.S.O. San Giovanni Battista di Torino, occupandosi di radioprotezione e controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche, per poi assumere dal 2000 il ruolo di Coordinatore tecnico sanitario di radiologia medica e, dal 2008, un incarico di posizione organizzativa nella Direzione delle Professioni Sanitarie.

Sul piano della formazione, ha conseguito nel 2007 la Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie all’Università degli Studi di Pavia con il massimo dei voti e la lode e, nel 2013, il Master di II livello in Management Sanitario e Direzione di Struttura Complessa presso l’Università UNINT di Roma. È inoltre Esperto Qualificato per la protezione dalle radiazioni ionizzanti. È autore e co-autore di oltre venti pubblicazioni su riviste scientifiche e atti congressuali.

Alla dimensione gestionale affianca da oltre vent’anni un’intensa attività didattica universitaria. Dall’anno accademico 2008/2009 è docente titolare di disciplina presso l’Università degli Studi di Torino nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico-Diagnostiche, con insegnamenti dedicati alle applicazioni del management professionale; ha inoltre insegnato nel corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e, nell’ambito di percorsi master, ha tenuto insegnamenti di risk management e management del rischio professionale.

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