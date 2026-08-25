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10eLotto: a Giaveno e Venaria Reale doppietta da 24mila euro

Doppio colpo

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5 minuti fa

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10eLotto: a Giaveno e Venaria Reale doppietta da 24mila euro.

Regione fortunata il Piemonte con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 22 agosto, tra le vincite maggiori, sono andati alla regione oltre 24mila euro totali. In Via Don Andrea Pogolotto a Giaveno, in provincia di Torino, vinti 21mila euro con un 9. Ancora in provincia di Torino, presso il punto in Corso Garibaldi a Venaria Reale, un 7 vale 3.200 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,54 miliardi da inizio anno.

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