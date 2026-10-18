CronacaValle Elvo
Scontro fra due auto e un motorino a Occhieppo Inferiore
Un ragazzo ferito
Scontro fra due auto e un motorino a Occhieppo Inferiore
Incidente stradale ieri pomeriggio a Occhieppo Inferiore. Il sinistro ha coinvolto due auto e un motorino condotto da un ragazzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso. Le condizioni del giovane non sono gravi.
Toccherà ai carabinieri stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.
Foto di repertorio
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