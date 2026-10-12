BIELLA – Il meteo a Biella domani, martedì 13 ottobre 2026, sarà caratterizzato da condizioni generalmente stabili, con cielo in prevalenza poco nuvoloso e qualche nube in più soprattutto durante la mattinata. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà asciutto per tutta la giornata. Le temperature saranno relativamente miti per il periodo: la massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima sarà di 15°C. Lo zero termico si attesterà intorno a 3.911 metri, indicando una quota elevata. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-orientali e in seguito da Sud-Sudovest. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino con qualche nube, ma senza pioggia

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di nubi sparse nelle prime ore. Le nuvole potranno rendere il panorama temporaneamente più grigio, ma non sono attesi fenomeni associati. Il quadro meteorologico resterà quindi tranquillo, senza precipitazioni previste sul territorio biellese. I venti soffieranno deboli da Nordest, senza particolari rinforzi. Le condizioni saranno nel complesso stabili, con alternanza tra nuvole e spazi di cielo più aperto.

Pomeriggio mite con temperature fino a 21°C

Nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà prevalentemente asciutto e il cielo sarà in gran parte poco nuvoloso. Le schiarite potranno lasciare spazio a qualche passaggio nuvoloso, ma senza modificare sostanzialmente il quadro della giornata. La temperatura massima toccherà i 21°C, uno dei valori più miti previsti per il capoluogo laniero in questa giornata di metà ottobre. I venti saranno deboli da Sud-Sudovest, con una ventilazione contenuta e senza segnali di particolare instabilità.

Sera stabile e senza precipitazioni

In serata le condizioni resteranno generalmente tranquille. La nuvolosità non dovrebbe determinare fenomeni significativi e non sono previste piogge. Con il calo delle temperature dopo il tramonto, il clima diventerà progressivamente più fresco rispetto alle ore centrali. La giornata si concluderà dunque all’insegna della stabilità, con un cielo in prevalenza poco nuvoloso e senza criticità meteorologiche segnalate.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 14 ottobre: sono attese condizioni prevalentemente soleggiate, con cielo poco nuvoloso;

sono attese condizioni prevalentemente soleggiate, con cielo poco nuvoloso; Giovedì 15 ottobre: torneranno nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto generalmente variabile;

torneranno nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto generalmente variabile; Venerdì 16 ottobre: proseguirà l’alternanza tra nuvole e aperture, senza indicazioni di un cambiamento netto del quadro meteorologico.

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