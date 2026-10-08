Traffico in tilt sulla A26: tre chilometri di coda. Un incidente ha pesantemente rallentato nelle ultime ore la circolazione sull’autostrada A26, tra Gravellona Toce e Baveno, in direzione Genova Voltri. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e un’auto.

Traffico in tilt sulla A26

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe avuto un problema a una ruota e avrebbe finito per coinvolgere la vettura che procedeva alle sue spalle. Fortunatamente non si registrano persone ferite, ma l’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità del tratto autostradale.

A rendere particolarmente difficile la gestione del traffico è stata la presenza dei lavori in corso. Proprio nella zona dell’incidente, infatti, la circolazione avviene su una sola corsia. Circostanza che ha impedito ai veicoli di superare rapidamente il punto in cui si erano fermati camion e automobile.

Il blocco si è protratto per oltre un’ora e alle spalle dell’incidente si è formata una lunga fila di veicoli. La coda ha raggiunto circa tre chilometri, provocando rallentamenti per automobilisti e mezzi pesanti.

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