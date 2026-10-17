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Si schianta contro un palo della luce

E’ successo in via Serralunga

Pubblicato

7 minuti fa

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Si schianta contro un palo della luce
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Si schianta contro un palo della luce

Incidente stradale ieri pomeriggio a Biella, in via Serralunga. Per cause in corso di accertamento, una donna ha perso il controllo della propria vettura andando a sbattere violentemente contro un palo della luce.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno portato la sventurata in ospedale per accertamenti. Le condizioni della donna non sono gravi.

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Presente anche la polizia locale a cui toccherà il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto d’archivio

 

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