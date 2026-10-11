Es Saket: «Condanna ferma della violenza, vicinanza ai residenti di via Trieste e solidarietà agli agenti»

Mohamed Es Saket, presidente della comunità musulmana e consigliere comunale di Biella, interviene dopo i danneggiamenti e l’aggressione a un poliziotto verificatisi l’altra sera in via Trieste.

Desidero esprimere la mia ferma condanna per gli episodi riportati in via Trieste e la mia vicinanza ai residenti e a chi ha subito danni. Condanno senza esitazioni questi comportamenti: la violenza, le intimidazioni e il danneggiamento dei beni altrui vanno sempre condannati, senza giustificazioni, esprimendo la massima vicinanza e solidarietà agli agenti delle forze dell’ordine intervenuti.

Come presidente della comunità musulmana e consigliere comunale di Biella, sento il dovere di ribadire che il rispetto delle persone, delle regole e della città è un principio imprescindibile. Chi si rende responsabile di simili gesti risponde delle proprie azioni, qualunque sia la sua origine. Questi comportamenti non rappresentano la comunità, che vuole vivere in pace e contribuire positivamente alla vita della Città.

Ringrazio le forze dell’ordine per il loro intervento ed esprimo una sincera vicinanza all’agente ferito.

Continueremo a promuovere il dialogo, la responsabilità e il rispetto reciproco, soprattutto tra i giovani: far parte di una comunità significa anche prendersi cura della città in cui si vive».

Mohamed Es Saket,

presidente della comunità musulmana e consigliere comunale di Biella

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