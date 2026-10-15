Biellese: ancora polemiche dopo il match di Imperia. Che in casa bianconera la sconfitta di domenica scorsa non sia stata accettata cuor leggero è un dato di fatto. Il gol decisivo subito dopo un evidente tocco di mano avversario e due reti annullate per altrettanti fuorigioco quantomeno dubbi hanno lasciato l’amaro in bocca. Anche perché la squadra aveva letteralmente dominato il match.

Però adesso dalla riviera ci stanno mettendo il cosiddetto “carico da novanta” (nella foto, dalla pagina facebook dell’Imperia Calcio, il gol dell’1-0).

Biellese: ancora polemiche dopo il match di Imperia

Su alcuni siti vicini al club ligure, infatti, parlano commenti particolarmente accesi comparsi sui social con insulti rivolti al sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e al presidente D’Onofrio, accompagnati da minacce nei confronti dei tifosi nerazzurri in vista della gara di ritorno. “Da Biella non devono uscire vivi, a costo di altri Daspo, ma devono pagarla”, oppure “Considerato la razza di gente che sono il sindaco di Imperia e il presidente qualche dubbio viene”.

Sotto accusa anche l’atteggiamento di mister Luca Prina in sala stampa, dove si era presentato ovviamente arrabbiato al termine del match.

E si pensa già al ritorno. Sul sito imperianerazzurra.it si pensa addirittura già al match di torno, in programma al “Pozzo-La Marmora” il prossimo 14 febbaio. “Alla luce dei messaggi circolati, la preoccupazione riguarda soprattutto la sicurezza dei tifosi dell’Imperia che potrebbero recarsi a Biella per sostenere la propria squadra. (…) sarebbe opportuno che le autorità competenti valutassero con attenzione la situazione, verificando la portata delle minacce e adottando, se necessario, le misure preventive più adeguate”.

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