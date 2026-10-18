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Rider Deliveroo coinvolto in un incidente stradale a Biella

In corso Blotto Baldo

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14 secondi fa

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Rider Deliveroo coinvolto in un incidente stradale a Biella
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Rider Deliveroo coinvolto in un incidente stradale a Biella

Incidente stradale ieri sera a Biella, lungo corso Bruno Blotto Baldo. Due le vetture coinvolte: una Ford Focus e una Fiat Panda. Al volante di quest’ultima c’era un rider di Deliveroo, uomo pakistano di 44 anni. Sulla Panda viaggiavano marito e moglie.

Si è trattato di un tamponamento. Per fortuna nessuno ha subito ferite gravi.

La ricostruzione della dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri.

Foto di repertorio

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