Basso BielleseCronaca
Asino fa cadere un uomo da cavallo
Soccorso dai sanitari del 118
Asino fa cadere un uomo da cavallo
Singolare incidente l’altro giorno a Salussola. Un uomo era a cavallo insieme alla moglie e ad alcuni amici quando un asino si è avvicinato agli animali creando scompiglio.
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In particolare, il cavallo dell’uomo è imbizzarrito, sbalzando a terra lo sventurato. E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure del caso, hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Biella per accertamenti.
Sul posto sono giunti anche i carabinieri. L’asino, che era con un gregge di pecore, è stato riconsegnato al suo legittimo proprietario.
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