Asino fa cadere un uomo da cavallo

Singolare incidente l’altro giorno a Salussola. Un uomo era a cavallo insieme alla moglie e ad alcuni amici quando un asino si è avvicinato agli animali creando scompiglio.

LEGGI ANCHE: Ragazzi ubriachi importunano la panettiera di Candelo

In particolare, il cavallo dell’uomo è imbizzarrito, sbalzando a terra lo sventurato. E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure del caso, hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Biella per accertamenti.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri. L’asino, che era con un gregge di pecore, è stato riconsegnato al suo legittimo proprietario.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook