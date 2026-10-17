San Cassiano in festa per Ben rivà an Riva

Il programma prevede Scalata e tour del campanile della Chiesa di San Cassiano, musica e spettacoli. Concerti corali (come il Coro Genzianella), musica dal vivo e show di intrattenimento.

Non mancherà la distribuzione della classica panissa biellese domani a pranzo e nel pomeriggio il tradizionale taglio della Nutellata benefica.

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