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San Cassiano in festa per Ben rivà an Riva

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San Cassiano in festa per Ben rivà an Riva
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San Cassiano in festa per Ben rivà an Riva

Nel fine settimana torna Ben rivà an Riva. La tradizionale festa patronale del quartiere storico Riva di Biella e della Parrocchia di San Cassiano, giunta alla 23a edizione, è organizzata dall’Ente Manifestazioni Biella Riva.

Il programma prevede Scalata e tour del campanile della Chiesa di San Cassiano, musica e spettacoli. Concerti corali (come il Coro Genzianella), musica dal vivo e show di intrattenimento.

Non mancherà la distribuzione della classica panissa biellese domani a  pranzo e nel pomeriggio il tradizionale taglio della Nutellata benefica.

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