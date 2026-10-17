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San Cassiano in festa per Ben rivà an Riva
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San Cassiano in festa per Ben rivà an Riva
Nel fine settimana torna Ben rivà an Riva. La tradizionale festa patronale del quartiere storico Riva di Biella e della Parrocchia di San Cassiano, giunta alla 23a edizione, è organizzata dall’Ente Manifestazioni Biella Riva.
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