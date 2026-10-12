Nuvole e sole si alternano per aprire la nuova settimana. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Nuvole e sole si alternano per aprire la nuova settimana

Nella notte si registrano nubi sparse con una temperatura che si attesta intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa è del 72%, mentre la velocità del vento rimane contenuta a circa 2,3 km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si mantiene alta, attorno all’80%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenta inizialmente sereno, con una temperatura che scende fino a 11,9°C. La copertura nuvolosa è ridotta al 10% e la velocità del vento aumenta leggermente, raggiungendo i 2,2 km/h. L’umidità rimane stabile attorno all’81%.

Nel pomeriggio, si assiste a un aumento della temperatura che raggiunge i 21,9°C, accompagnata da pioggia leggera. La copertura nuvolosa sale all’83% e le precipitazioni sono attese, con valori che arriveranno fino a 0.17 mm. La velocità del vento è di circa 6,3 km/h, con direzione Sud Est.

La sera porta un graduale miglioramento, con il cielo che diventerà nuovamente parzialmente nuvoloso. La temperatura cala fino a 12,7°C, mentre la copertura nuvolosa si stabilizza attorno al 40%. La velocità del vento si riduce ulteriormente, scendendo a 0,5 km/h.

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