La grande festa della Protezione Civile di Biella – FOTOGALLERY

La Città di Biella ha celebrato oggi il 25° anniversario del Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile. Con un momento istituzionale e una giornata di porte aperte che ha permesso ai cittadini di conoscere più da vicino le attività, i mezzi e le attrezzature del gruppo.

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Nel corso della cerimonia il sindaco Marzio Olivero e l’assessore con delega alla Protezione Civile, Luca Castagnetti, hanno premiato i volontari Franco Fantone e Andrea Basini, ai quali vanno le congratulazioni dell’Amministrazione comunale per il loro impegno. Un riconoscimento che rappresenta anche un’occasione per rendere omaggio a tutte le volontarie e a tutti i volontari che, con passione, competenza e spirito di servizio, contribuiscono ogni giorno alla sicurezza e al benessere della comunità.

Da 25 anni, il Gruppo comunale è un punto di riferimento per il territorio, operando nella gestione delle emergenze, nella prevenzione dei rischi e nel supporto alla popolazione. Un’attività che si estende anche agli altri Comuni convenzionati e che richiede formazione costante, preparazione e grande senso di responsabilità.

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