Il sole vince la sua sfida con le nuvole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 15 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il sole vince la sua sfida con le nuvole

La notte si presenta con un cielo sereno e una temperatura che si attesta attorno ai 16,6°C. Le condizioni di umidità sono elevate, intorno all’80%, mentre la velocità del vento risulta molto bassa, con raffiche che non superano i 7,5 km/h.

Nella mattina, il meteo continua a mantenere un profilo favorevole, con poche nuvole e temperature che salgono fino a 22,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimane contenuta, con valori che non superano il 22%. La velocità del vento si mantiene moderata, con direzione prevalentemente sud-sud est.

Il pomeriggio porta un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che possono influenzare leggermente le temperature, le quali si stabilizzano attorno ai 24,7°C. La velocità del vento rimane intorno ai 4,5 km/h, favorendo un clima comunque gradevole.

Infine, la sera si caratterizza per un ritorno di nubi sparse e una diminuzione delle temperature, che scendono fino a 12,4°C. L’umidità aumenta, superando l’85%. La velocità del vento è contenuta, creando un’atmosfera tranquilla per la conclusione della giornata.

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