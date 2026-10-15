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Il sole vince la sua sfida con le nuvole
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 15 ottobre
Il sole vince la sua sfida con le nuvole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 15 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Il sole vince la sua sfida con le nuvole
La notte si presenta con un cielo sereno e una temperatura che si attesta attorno ai 16,6°C. Le condizioni di umidità sono elevate, intorno all’80%, mentre la velocità del vento risulta molto bassa, con raffiche che non superano i 7,5 km/h.
Nella mattina, il meteo continua a mantenere un profilo favorevole, con poche nuvole e temperature che salgono fino a 22,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimane contenuta, con valori che non superano il 22%. La velocità del vento si mantiene moderata, con direzione prevalentemente sud-sud est.
Il pomeriggio porta un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che possono influenzare leggermente le temperature, le quali si stabilizzano attorno ai 24,7°C. La velocità del vento rimane intorno ai 4,5 km/h, favorendo un clima comunque gradevole.
Infine, la sera si caratterizza per un ritorno di nubi sparse e una diminuzione delle temperature, che scendono fino a 12,4°C. L’umidità aumenta, superando l’85%. La velocità del vento è contenuta, creando un’atmosfera tranquilla per la conclusione della giornata.
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