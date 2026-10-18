Il rifugio Monte Barone ha riaperto le porte

Dopo 72 giorni il rifugio Monte Barone riapre finalmente le porte. La struttura e’ tornata accessibile da ieri, sabato 17 ottobre. Aveva chiuso il 6 agosto in seguito ai danni provocati dal grande incendio.

Sono trascorsi quindi più di due mesi da quel difficile momento. La riapertura rappresenta un passaggio importante verso il ritorno alla normalità. Anche se il lavoro non può ancora considerarsi definitivamente concluso e alcuni interventi dovranno proseguire nelle prossime settimane.

Il lavoro dei volontari dopo l’incendio

Dal giorno dell’incendio – racconta Notizia Oggi – è iniziata una lunga attività per consentire alla struttura di ripartire. Un ruolo fondamentale è stato svolto dai volontari, che hanno dedicato tempo ed energie ai lavori necessari per recuperare quanto danneggiato e rendere nuovamente utilizzabile il rifugio.

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L’impegno continuerà anche dopo la riapertura. Restano infatti da completare alcune opere legate alla ristrutturazione e al ripristino degli impianti danneggiati dalle fiamme, interventi che verranno portati avanti parallelamente alla ripresa dell’attività.

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