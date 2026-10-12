Gaglianico, stop al caos sui funerali del sabato. La gestione delle celebrazioni funebri e delle operazioni cimiterialiè stata finalmente regolarizzata, mettendo fine a un caso che aveva sollevato non pochi malumori.

Gaglianico, stop al caos sui funerali del sabato

La vicenda era emersa a seguito delle dichiarazioni dell’impresario Marucchi, alla guida dell’omonima agenzia funebre. Aveva segnalato un’evidente disparità di servizio. Stando alle sue parole, una famiglia aveva ottenuto l’autorizzazione a effettuare la sepoltura il sabato pomeriggio. Una facoltà che invece alla sua ditta era stata precedentemente negata a causa delle presunte regole vigenti.

A seguito delle opportune verifiche, è emerso uno scenario sorprendente. La decisione di bloccare i servizi funebri del sabato pomeriggio è stata assunta in totale autonomia da soggetti estranei all’amministrazione comunale. Il comune di Gaglianico, infatti, non ha mai emanato alcun divieto o limitazione in tal senso.

Un problema rimasto fino a quel momento nascosto non solo agli uffici pubblici, ma anche agli stessi operatori del settore e alle famiglie dei dolenti. Il sindaco e il segretario comunale sono pertanto intervenuti per fare chiarezza e ripristinare la regolarità delle procedure. Per risolvere definitivamente la questione ed evitare qualsiasi ambiguità, l’amministrazione ha emesso una circolare indirizzata a tutte le imprese di onoranze funebri del territorio. Questo provvedimento stabilisce regole tassative per la disciplina degli orari e delle modalità operative per le operazioni cimiteriali del sabato. Ponendosi come obiettivi fondamentali la garanzia della massima trasparenza, la parità di trattamento e la corretta concorrenza all’interno del settore.

Disposizioni precise

Il nuovo assetto organizzativo si basa su disposizioni precise capaci di conciliare le esigenze dei cittadini con gli orari dei servizi pubblici. Gli uffici competenti operano esclusivamente dal lunedì al venerdì. Viene dunque stabilito che tutte le pratiche relative alle sepolture da eseguirsi il sabato debbano essere presentate e perfezionate tassativamente il venerdì precedente. Entro l’orario di chiusura al pubblico fissato dalle 8 alle 14.

Una volta sbrigata la burocrazia nei tempi previsti, e considerando che la ditta esterna affidataria del servizio cimiteriale è pienamente operativa, le operazioni di ricevimento del feretro, inumazione e tumulazione potranno essere eseguite regolarmente per l’intera giornata di sabato.

L’amministrazione ha inoltre specificato che queste prestazioni avverranno a tariffa ordinaria, senza alcun costo extra per le famiglie. L’unica osservanza richiesta è una previa comunicazione agli uffici comunali da parte della ditta stessa per confermare la disponibilità del personale. La circolare mette così un punto fermo anche sul passato, specificando in modo chiaro che il testo integra e sana ogni precedente consuetudine non codificata che si era creata nel tempo.

Da oggi in poi, le regole si applicheranno indistintamente a tutte le imprese richiedenti a parità di condizioni. Tutelando la libera concorrenza e, soprattutto, garantendo una risposta efficiente e dignitosa alle famiglie della comunità nel momento del dolore.

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