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Da oggi in via Gramsci sospesa la ZTL

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54 secondi fa

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Via Gramsci
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Il Comune di Biella toglie i parcheggi “bianchi” e introduce nuove aree di sosta con disco orario di 30 minuti.

“L’obiettivo – spiega l’amministrazione – e’ quello di favorire il ricambio dei parcheggi nelle vie limitrofe al cantiere di via Pietro Micca. Un provvedimento per facilitare l’accesso alle attività commerciali e venire incontro alle esigenze di chi vive e frequenta la zona”.

LEGGI ANCHE: Via Pietro Micca dovrebbe rimanere chiusa per sempre

Nuove zone a disco orario di 30 minuti:
▪️ 13 posti in via Pietro Micca, tra via San Ferrero e piazza Lamarmora
▪️ 15 posti in via Garlanda, tra via Oberdan e via Lamarmora
▪️ 10 posti nel parcheggio tra via Villani e via De Genova

Le nuove disposizioni entreranno in vigore da lunedì 19 ottobre  dopo la posa della segnaletica e resteranno valide fino al termine dei lavori, previsto entro il 15 dicembre 2026, salvo proroghe.

Da ieri è inoltre in vigore la sospensione temporanea della ZTL in via Gramsci e via XX Settembre per tutta la durata del cantiere.

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