Chagall arriva a Vercelli: 60 capolavori originali del Maestro del Novecento.

Chagall in mostra a Vercelli

Una grande mostra dedicata a Marc Chagall: da martedì 13 ottobre in ARCA, a Vercelli, saranno esposti 60 capolavori originali di uno dei più grandi artisti del Novecento. L’appuntamento sta già oltrepassando i confini provinciali: sono infatti già più di 6.000 le prenotazioni fra gruppi e turisti singoli.

Tutte le tematiche più care a Chagall saranno narrate in quest’esposizione straordinaria: la nostalgia della patria, il perenne senso di esilio, l’amore, la religione, gli animali, i sogni, la poesia.

Curata da Francesca Villanti, la mostra esplora la straordinaria vita e percorso dell’artista. Privato della sua terra natale per due volte – prima dall’emigrazione e poi dalla totale distruzione di Vitebsk per mano nazista nel 1941 -, Chagall seppe edificare una stupefacente “architettura portatile” della memoria. Tra icone assolute come Villaggio Russo (1929), Gli innamorati con l’asino blu (ca. 1955) e Il gallo viola (1966-72), i visitatori saranno guidati da una serie di intimi autoritratti dell’artista, in un cammino teso a celebrare l’arte come testimone degli eventi e contro la cancellazione della storia.

Ad arricchire questa straordinaria esperienza si aggiunge la sezione di opere della Collezione Giuseppe Iannaccone, curata da Daniele Fenaroli, in un rimando di poetiche ed assonanze tra mondi ed artisti diversi.

Con una narrazione di travolgente intensità emotiva, la città di Vercelli si riconferma un punto di riferimento imprescindibile nel panorama delle grandi mostre dell’autunno.

Promossa dal Comune di Vercelli, la mostra è prodotta e realizzata da Arthemisia con la collaborazione della Fondazione Giuseppe Iannaccone.

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