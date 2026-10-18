Cagnolina di tre mesi salvata dai vigili del fuoco

Momenti di apprensione questa mattina a Candelo per Mirtilla, una cucciola di tre mesi salvata dai vigili del fuoco del comando di Biella.

La piccola Mirtilla, un esemplare di Pastore Biellese, era rimasta accidentalmente con la testa incastrata tra le sbarre metalliche del cancello di casa. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno agito con la massima cautela e hanno allargato leggermente le sbarre, liberando la cagnolina senza provocarle traumi.

L’intervento si è concluso con successo e in breve tempo. Mirtilla è apparsa subito in buone condizioni di salute, senza alcuna ferita, e ha potuto riabbracciare il suo proprietario.

LEGGI ANCHE: In via Pietro Micca si lavora anche di domenica

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook