Domenica 25 ottobre torna l’appuntamento con il Trail Monte Casto, giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione.

Tutto pronto per il Trail Monte Casto: 900 i concorrenti

Sui sentieri della Valle Cervo e dell’Oasi Zegna sono attesi 900 atleti provenienti da ben 34 province e 18 nazioni differenti: un successo annunciato, visto che le iscrizioni si sono chiuse con anticipo lo scorso 17 ottobre al raggiungimento del tetto massimo.

Il Trail Monte Casto rappresenta ormai un punto di riferimento per la corsa in montagna di livello nazionale e internazionale. L’evento sarà inoltre la tappa conclusiva del circuito Piemontrail Challenge, che comprende anche il Vibram Trail Mottarone, il Trail Monte Soglio e il Trail Oasi Zegna.

Un percorso tra storia e natura

Il tracciato, altamente panoramico e spettacolare, tocca alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio biellese: dal Monte Casto all’alpeggio di Carcheggio, fino al Bocchetto Sessera (1380 m), da cui si gode di un panorama straordinario sulle Alpi piemontesi. Entrati nell’Oasi Zegna, gli atleti attraverseranno la caratteristica baita della Scheggiola, l’Alpe Baraccone, il Rifugio Piana del Ponte e l’incantevole alpeggio dell’Artignaga. Per gli appassionati, sarà possibile seguire la gara in diversi punti lungo il percorso tramite brevi spostamenti in auto.

Le tre distanze in programma

Tre le opzioni previste per la giornata:

Ore 07:00 – Partenza della 44 km (2050 m+), la prova più impegnativa e selettiva.

Ore 09:00 – Partenza della 20 km (850 m+), veloce e combattuta.

Ore 09:15 – Partenza della passeggiata di 8 km, aperta a tutti con iscrizioni direttamente sul posto (nota: orario anticipato rispetto alle tradizionali 9:30).

44 KM: I favoriti per la vittoria

Nella gara regina maschile, fari puntati sul pinerolese Gianluca Ghiano, azzurro agli Europei Trail, reduce dal secondo posto alla Val d’Aran by UTMB e dalla vittoria all’Istria by UTMB (69 km). A contendergli il successo ci sarà il biellese Francesco Nicola, già vincitore del Trail e terzo lo scorso anno, che potrà sfruttare la profonda conoscenza del tracciato. Attenzione anche al valdostano Daniele Calandri (vincitore della 100 Miglia del Monviso) e al biellese Matteo Dovana, fresco del terzo posto all’Adamello Ultra Trail 100 km.

In campo femminile la favorita principale è la valdostana d’adozione Fabiola Conti (vincitrice della Monte Rosa Walserwaeg by UTMB 42k e bronzo ai Mondiali Long Trail 2025 in Spagna). Con la Conti al via, potrebbe tremare anche il record della corsa che appartiene a Martina Chialvo (4h14’12”). Da seguire con attenzione anche la piemontese Chiara Boggio (quest’anno a segno al Trail Monte Soglio e alla Maremontana), insieme a Liviana Mandrile e Agnese Valz Gen.

20 KM: Sfida ad alto tasso di velocità

Sulla distanza breve si preannuncia una gara intensa. Tra gli uomini spicca l’esperto bergamasco Sergio Bonaldi (vincitore dell’Adamello Ultra Trail 30 km e del Dolomiti Beer Trail 54 km). Tra i suoi principali rivali figurano il giovane piemontese Roberto Giacomotti (primo alla Primiero Dolomiti Marathon 23 km), il valdostano Andrée Barailler (vincitore del Gran Trail Courmayeur 30 km e del Trail Oasi Zegna 34 km), Carlo Bonnet (terzo al Trail Mottarone) e il biellese Gabriele Gazzetto (vincitore dello Stars Trail Luseney 25 km).

Tra le donne, la favorita d’obbligo è l’astigiana Francesca Ghelfi, campionessa italiana Vertical, quinta ai Mondiali di specialità e recente detentrice del nuovo record all’Ivrea-Mombarone. Proverà a difendere il titolo la canavesana Luisa Rocchia (vincitrice nel 2025), affiancata dalla valdostana Tania Rosa (prima al TORX 30). Tra le biellesi al via ci sarà Margherita De Giuli, vittoriosa lo scorso anno sulla 44 km e fresca dal successo all’Orsa Pravello Trail. Da segnalare infine la presenza di un’icona del trail come Lisa Borzani (quest’anno prima alla Monte Rosa Walserwaeg 120 km e al Gran Trail Courmayeur 100 km), oltre a Andrée Merli e Sonia Meleca.

Il commento dell’organizzazione

«La manifestazione è un vero spot pubblicitario per far conoscere alcuni angoli quasi sconosciuti del territorio, piccoli gioielli che la terra biellese regala a chi ama immergersi nella natura» dichiara Maurizio Scilla, presidente dell’A.S.D. Trail Monte Casto. «Quest’evento è contraddistinto dal clima di convivialità e festa che si respira. Un grande grazie va a tutti i nostri sponsor, in particolare a Kailas Fuga e Menabrea, che è sempre stata al nostro fianco fin dall’inizio. Ringrazio infine la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la Regione Piemonte e il Comune di Andorno per il supporto fondamentale.»

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