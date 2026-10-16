Trail della Ruscalla e Beermile, due biellesi nell’organizzazione della corsa nel Monferrato

Ci sono anche due biellesi dietro la seconda edizione del Trail della Ruscalla, l’appuntamento dedicato alla corsa in natura che domenica 18 ottobre porterà atleti e appassionati sulle colline del Monferrato. Si tratta di Alessandro Santimone e Stefano Bortolan, allenatore sportivo di Cerrione, che partecipano all’organizzazione della manifestazione attraverso la Quadrettoni Team Bortolan Asd.

Per il territorio biellese è una presenza significativa in un evento che punta a consolidarsi nel calendario delle corse off-road. La società organizzatrice, guidata dal presidente Mauro Rezza, ha raccolto il testimone della manifestazione con l’obiettivo di proseguirne il percorso e dare continuità all’iniziativa.

Trail della Ruscalla, dal trail alla camminata: quattro opportunità per partecipare

Il ritrovo è fissato a Camino, in provincia di Alessandria, dove il programma della giornata propone prove differenti per lunghezza e caratteristiche. La scelta spazia dalla competizione vera e propria a un’esperienza più tranquilla, adatta anche a chi preferisce esplorare il territorio camminando.

La distanza più impegnativa è quella del Trail della Ruscalla da 21 chilometri, con 700 metri di dislivello positivo. Una prova per chi ha preparazione ed esperienza sufficienti ad affrontare un percorso che alterna tratti corribili a passaggi più tecnici.

Per chi vuole cimentarsi su una distanza inferiore è previsto lo Short Trail da 10 chilometri e 400 metri di dislivello positivo. L’alternativa senza ambizioni agonistiche è invece la camminata di 8 chilometri, pensata per chi desidera trascorrere qualche ora all’aperto senza l’assillo del cronometro.

Nel pomeriggio spazio alla goliardica Beermile e… “vietato” vomitare

Il programma comprende inoltre la Beermile, una prova goliardica di circa 1,6 chilometri che aggiunge una componente di divertimento alla giornata. Una formula particolare, che affianca alle sfide sportive un’occasione di socialità.

La gara, con partenza alle 14, si snoda su un percorso lungo un miglio, durante il quale bisognerà bere quattro birre da 33 cl. La prima allo start, le altre ogni 400 metri. È prevista anche una penalità: qualora un partecipante vomitasse prima di concludere il percorso, dovrà percorrere 400 metri in più.

Il contributo del team con radici nel Biellese

La presenza di Santimone e Bortolan all’interno della squadra organizzatrice porta anche un po’ di Biella in una manifestazione che coinvolge sportivi e appassionati di territori diversi.

Per chi pratica la corsa in natura, appuntamenti come questo rappresentano un’opportunità per mettersi alla prova fuori dai tradizionali percorsi cittadini e su terreni che richiedono capacità di adattamento, allenamento e attenzione. Ma l’evento si rivolge anche a chi non corre abitualmente e vuole semplicemente partecipare a una giornata all’insegna del movimento.

Il programma

Il Trail della Ruscalla si svolgerà domenica 18 ottobre a Camino, con partenza da piazza del Municipio, in via Roma 37. Le partenze sono previste alle 9.30 per la prova da 21 chilometri, alle 9.45 per lo short trail, alle 10 per la camminata e alle 14 per la Beermile.

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