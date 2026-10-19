Trail del Monte Casto a favore degli Amici dell’ospedale

L’Associazione Amici dell’ospedale di Biella, guidata dal suo presidente dott. Leo Galligani, prosegue la raccolta di fondi pro PET/TC per l’Ospedale di Biella coinvolgendo sempre di più il territorio; è nata una collaborazione anche con l’ASD Trail Casto e con il suo

presidente Maurizio Scilla.

Il Trail Monte Casto, giunto alla diciannovesima edizione, è una gara ben conosciuta in ambito nazionale e non solo; tanti atleti top del mondo trail; sono passati da Andorno Micca in questi anni. Quest’anno si terrà domenica 25 ottobre 2026, ma le iscrizioni si chiuderanno a breve.

“Quest’anno -commenta il dott Galligani- il presidente Maurizio Scilla ci ha informato che al momento dell’iscrizione on line i partecipanti avranno l’opzione di donare 1 euro alla nostra Associazione a favore della campagna raccolta fondi per l’acquisto della PET/TC per l’Ospedale di Biella. Ringraziamo di cuore l’ASD Trail Casto per aver pensato a noi.

Tanti gesti di solidarietà aiutano a raggiungere l’obiettivo ”. Al momento, sono già iscritti atleti di 17 nazioni e 34 province. Due i percorsi competitivi: 44 km con m. 2050 di dislivello e 20 km con m. 850 di dislivello.E’ prevista anche una passeggiata di 8 km. Il percorso della 44 km porta prima al

Monte Casto, poi all’alpeggio di Carcheggio per raggiungere il Bocchetto Sessera. Qui inizia un giro ad anello che tocca il Rifugio Piana del Ponte, l’alpe Artignaga per far ritorno al Bocchetto. Qui inizia la discesa verso Pratetto, Trabbia, Locato, dove inizia l'ultima salita verso il Quadretto. Il percorso passa poi alla Colma e scende verso Andorno. Gli atleti, durante il percorso potranno ammirare il favoloso spettacolo del “foliag”; che porta tanti turisti nel territorio biellese.

Protagonisti tutti noi che vogliamo bene al nostro Ospedale, perché importante punto di riferimento per la collettività intera.

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