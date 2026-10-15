Quando la politica ti… asfalta

I consigli di circoscrizione non facciano politica, afferma, in estrema sintesi, un infastidito sindaco di Biella rispetto all’ipotesi proposta recentemente da loro di indire un referendum sullo spostamento del mercato al centro. Al di là dello strumento referendario, occorre ricordare che trattandosi di traffico, parcheggi, decoro urbano, chi più dei quartieri avrebbe titolo a parlare, dare suggerimenti sul tema? Credo nessun altro…

Sul ripristino del traffico veicolare in Riva il sindaco non ha forse ascoltato la voce del quartiere e dei suoi commercianti? Bene ha fatto Olivero in questo caso, ma il metro di ascolto deve essere uguale per tutti e non “inquinato” da mere valutazioni di appartenenza politica e rapporti di forza in coalizione. Stesso metro di giudizio e ascolto dovrebbe avvenire per gli imminenti lavori di rifacimento del manto stradale in via Pietro Micca, lavori che se effettuati in questo periodo rischiererebbero ritardi causa il maltempo invernale e altri comprensibili mal di pancia per i commercianti della zona in vista delle festività di dicembre.

Cosa farà l’amministrazione? Interverrà con provvedimenti temporanei ma necessari in tema di agevolazioni (tipo gratuita’ delle strisce blu dei parcheggi limitrofi) o tirerà ancora una volta diritto nelle sue decisioni “irrevocabili”? Via Pietro Micca rischia di diventare “un banco di prova fondamentale” per Olivero e la sua giunta, ma anche un’ occasione irripetibile per far seguire, alle aperture a parole, fatti concreti nell’interesse dei cittadini.

Per governare con credibilità una città credo occorra saper prendere anche decisioni difficili (il sindaco questo lo sa bene) ma credo occorra anche avere sempre memoria delle cose dette e fatte in precedenza. I consigli rionali non devono occuparsi di politica si diceva all’inizio: e allora perché a suo tempo in maggioranza e specie dalle parti di fratelli d’Italia si è fatto di tutto e di più per candidare propri esponenti politici in quelle assemblee? Se non devono fare politica che bisogno c’era?

Ah dimenticavo, in politica oggi, specie se sei al governo, puoi sempre dire tutto e il contrario di tutto, tanto paga sempre pantalone…

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