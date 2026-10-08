Biblioteca regionale “Umberto Eco”: apre al pubblico la nuova sede in via Alfieri a Torino

Dal 14 ottobre la Biblioteca regionale “Umberto Eco” apre al pubblico nella nuova sede di via Alfieri 13, all’angolo con via Arsenale, negli spazi dell’ex Banco di Sicilia, a pochi passi da Palazzo Lascaris. A presentarla in anteprima è stato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, insieme ai componenti dell’Ufficio di presidenza: i vicepresidenti Francesco Graglia e Domenico Ravetti, e i consiglieri segretari Fabio Carosso, Salvatore Castello e Valentina Cera. All’inaugurazione sono intervenuti anche gli assessori regionali Marina Chiarelli e Gianluca Vignale e l’assessore alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia. Intitolata nel 2016 a Umberto Eco, la biblioteca si sviluppa su quasi mille metri quadrati e offre spazi per lettura, studio e consultazione, due sale del “silenzio assoluto”, una sala eventi, un’area lounge e una terrazza. Il caveau dell’ex Banco di Sicilia è stato conservato e reso accessibile al pubblico. All’ingresso trovano spazio anche gli Uffici Relazioni con il Pubblico del Consiglio e della Giunta regionale. Il patrimonio comprende oltre 60 mila volumi, 700 periodici, risorse digitali e contenuti multimediali, con particolare attenzione alla storia, all’arte, alla cultura e alle tradizioni del Piemonte. Una nuova sezione è dedicata a bambini e ragazzi, con iniziative, laboratori e il Passaporto del giovane lettore per i più piccoli. Gli ambienti conservano elementi storici dell’ex Banco di Sicilia, accostati a nuovi arredi, mentre citazioni tratte dalle opere di Eco accompagnano il visitatore. La biblioteca offre prestito librario e interbibliotecario, postazioni internet, wi-fi gratuito e accesso alla piattaforma MLOL-MediaLibrary. È aperta il lunedì 9-12.30 e 14-15.30, dal martedì al venerdì 9-18 e il sabato 10-14. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Biblioteca regionale “Umberto Eco” biblioteca.cr.piemonte.it .

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