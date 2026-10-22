Il Rally Lana è tornato. Il rombo dei motori si fa di nuovo sentire sulle strade biellesi.

Dopo la pausa del 2025, il Rally Lana è pronto a riprendersi la scena con la sua 38esima edizione, in programma sabato e domenica. Due giornate di sfide serrate, pubblico lungo il percorso e una città pronta ad accogliere equipaggi e appassionati. Il ritorno di una delle manifestazioni automobilistiche più conosciute del territorio ha un significato particolare. Riporta in calendario una gara che nel tempo ha costruito un rapporto fortissimo con il Biellese.

Il Rally Lana è tornato

La competizione è intitolata alla memoria di Meme Gubernati e affiancata dal primo “Trofeo D’Angelo Group”. E’ inooltre promossa dall’Automobile Club di Biella in collaborazione con Veglio 4×4 e Rally Lana Alive. Sarà tappa della Coppa Rally di Zona 1 Aci Sport, con un peso importante nella corsa alla finale nazionale prevista a Lucca a metà novembre. Non soltanto spettacolo, dunque: sulle prove speciali si giocheranno risultati che possono incidere sul finale di stagione.

Domani è già in programma una sessione di ricognizione del tracciato, nonché le verifiche sportive e tecniche per gli equipaggi iscritti (Corrado Pinzano, nella foto di Massimo Bettiol) allo shakedown. Il quartier generale è al Relais Santo Stefano di Sandigliano, mentre il piazzale di Città Studi accoglierà verifiche tecniche e parco assistenza.

Sabato si entrerà nell’atmosfera della gara fin dal mattino. Lo shakedown, occasione per mettere a punto le vetture prima del confronto con il cronometro, sarà diviso in due turni, dalle 9.30 alle 12 e dalle 12 alle 14.30. Per gli altri concorrenti sono previste le verifiche dalle 8.30 alle 12.30. Poi l’attenzione si sposterà nel cuore di Biella, dove alle 18.30 le auto sfileranno sulla pedana di partenza in piazza Vittorio Veneto.

Il programma

La piazza ospiterà il Lauretana Village, con stand tematici e spazi pensati come punto d’incontro per chi vorrà vivere da vicino il fine settimana del rally. Un’occasione per vedere le vetture e respirare l’atmosfera della corsa anche lontano dai tratti cronometrati.

Il programma sportivo del sabato prevede la prova del “Tracciolino”, seguita dalla spettacolare speciale cittadina in notturna. Domenica gli equipaggi torneranno sulle strade del Biellese per affrontare “Curino” e “Veglio”, entrambe da ripetere due volte.

Il rally sarà anche una prova di organizzazione: tra verifiche, assistenza e trasferimenti, la manifestazione coinvolgerà più punti della città e dei dintorni. Per il pubblico sarà possibile cogliere aspetti diversi della stessa competizione, dalla preparazione delle auto nel parco assistenza all’attesa della partenza, fino ai passaggi sulle speciali. Un fine settimana che unisce la tensione agonistica alla voglia di ritrovarsi attorno ai motori.

L’ultimo appuntamento è fissato alle 14.35 di domenica, con l’arrivo e le premiazioni a Biella.

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