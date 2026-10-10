Violenza sessuale su una minore, arrestato un pensionato.

Violenza sessuale su una minore, arrestato un pensionato

Un pensionato di 68 anni residente a Cureggio è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della tenenza di Borgomanero e trasferito nel carcere di Novara. Deve scontare cinque anni e quattro mesi di reclusione in seguito a una condanna diventata definitiva per violenza sessuale nei confronti di una minorenne.

Come riporta Notizia Oggi, i fatti contestati dall’accusa risalgono al luglio di quattro anni fa e avevano coinvolto una ragazza del paese. Secondo quanto emerso nel procedimento giudiziario, l’uomo l’aveva molestata con palpeggiamenti e approcci più o meno espliciti. Da quell’episodio era nato il processo penale che, attraverso i diversi gradi di giudizio, si è concluso con la pena ora divenuta esecutiva a tutti gli effetti.

L’ordine arrivato dalla procura generale

A dare esecuzione al provvedimento sono quindi stati chiamati i militari di Borgomanero. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla procura generale presso la Corte d’appello di Torino una volta concluso l’iter processuale. La sentenza non è più soggetta a impugnazioni ordinarie e deve quindi essere eseguita.

Dopo l’arresto e le formalità previste, il 68enne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Novara. Qui sconterà la pena stabilita dai giudici, pari complessivamente a cinque anni e quattro mesi. La vicenda giudiziaria era iniziata proprio dalla denuncia relativa alle molestie nei confronti della minorenne.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato