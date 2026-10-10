Fuori provincia
Violenza sessuale su una minore, arrestato un pensionato
L’uomo dovrà scontare più di cinque anni
Violenza sessuale su una minore, arrestato un pensionato.
Violenza sessuale su una minore, arrestato un pensionato
Un pensionato di 68 anni residente a Cureggio è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della tenenza di Borgomanero e trasferito nel carcere di Novara. Deve scontare cinque anni e quattro mesi di reclusione in seguito a una condanna diventata definitiva per violenza sessuale nei confronti di una minorenne.
Come riporta Notizia Oggi, i fatti contestati dall’accusa risalgono al luglio di quattro anni fa e avevano coinvolto una ragazza del paese. Secondo quanto emerso nel procedimento giudiziario, l’uomo l’aveva molestata con palpeggiamenti e approcci più o meno espliciti. Da quell’episodio era nato il processo penale che, attraverso i diversi gradi di giudizio, si è concluso con la pena ora divenuta esecutiva a tutti gli effetti.
L’ordine arrivato dalla procura generale
A dare esecuzione al provvedimento sono quindi stati chiamati i militari di Borgomanero. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla procura generale presso la Corte d’appello di Torino una volta concluso l’iter processuale. La sentenza non è più soggetta a impugnazioni ordinarie e deve quindi essere eseguita.
Dopo l’arresto e le formalità previste, il 68enne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Novara. Qui sconterà la pena stabilita dai giudici, pari complessivamente a cinque anni e quattro mesi. La vicenda giudiziaria era iniziata proprio dalla denuncia relativa alle molestie nei confronti della minorenne.
Immagine di repertorio
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