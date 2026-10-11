Schianto in autostrada, muore motociclista di soli 24 anni.

Schianto in autostrada, muore motociclista di soli 24 anni

Un motociclista di 24 anni ha perso la vita nelle prime ore della serata di venerdì 9 ottobre, in un incidente avvenuto sul tratto autostradale tra Pero e Milano Certosa, all’altezza del polo fieristico di Rho-Pero. Il giovane stava viaggiando in direzione Venezia quando la sua moto si è scontrata con un’automobile.

Alla guida della vettura c’era un uomo di 40 anni, rimasto illeso. La dinamica dello schianto deve ancora essere ricostruita con precisione e gli accertamenti sono affidati alla polizia stradale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a chiarire la sequenza dell’incidente.

I soccorsi

Come riporta Notizia Oggi, subito dopo l’impatto è scattata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente è arrivata un’ambulanza di Rho Soccorso, mentre dall’ospedale Niguarda è stata inviata anche l’equipe medica dell’elisoccorso. Le condizioni del 24enne sono apparse immediatamente gravissime.

Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi messi in atto sul posto, per il giovane non è stato possibile fare nulla. I sanitari hanno dovuto constatarne il decesso a causa delle lesioni riportate nello schianto. L’incidente ha così trasformato in tragedia una normale serata lungo uno dei tratti autostradali più trafficati dell’area milanese.

Foto d’archivio

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