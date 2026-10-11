“Vicini al poliziotto ferito, il senso del dovere non può essere lasciato solo”

L’intervento di Matteo Ciriello, segretario generale del Siulp Biella, dopo quanto accaduto alcune notti fa in via Trieste.

I gravi fatti avvenuti nella notte nel centro di Biella, dove un gruppo di giovani avrebbe provocato disordini, danneggiato auto e colpito i portoni delle abitazioni, hanno richiesto l’intervento delle Volanti della Polizia di Stato. Nel corso degli episodi, un poliziotto è rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Anche in ospedale, secondo le ricostruzioni, si sarebbero verificati ulteriori momenti di aggressività nei confronti degli operatori.

Il SIULP Biella esprime la propria vicinanza al collega coinvolto, agli operatori intervenuti e ai cittadini che hanno vissuto momenti di paura e tensione.

Ancora una volta emerge il valore di chi indossa una divisa: un senso del dovere e di appartenenza che non si esaurisce con il turno di servizio. Anche quando è libero dal servizio e consapevole dei rischi, un poliziotto non esita a intervenire per contrastare comportamenti violenti e proteggere la collettività.

Il coraggio dei nostri colleghi è un valore, ma non può diventare una risposta lasciata alla sola responsabilità individuale. Servono attenzione concreta, strumenti adeguati e una chiara assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni.

Il SIULP Biella continuerà a far sentire la propria voce con determinazione, affinché episodi come questo non vengano archiviati come semplici fatti di cronaca, ma diventino occasione per affrontare le criticità della sicurezza sul territorio.

Chi difende i cittadini merita rispetto, riconoscimento e risposte concrete. La sicurezza è un diritto di tutti e una responsabilità che non può essere disattesa.

Matteo Ciriello,

Segretario Generale Siulp Biella

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