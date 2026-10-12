Tenta di rapinare una ragazza in via Italia. Arrestato

Un giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata rapina ai danni di una ragazza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

Tenta di rapinare una ragazza, arrestato un ventenne

A finire in manette è stato un giovane di origine tunisina, classe 2006; l’accusa è di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nella notte del 10 ottobre a Biella. Una volante della questura è intervenuta in via Italia in seguito alla segnalazione di una tentata rapina a danno di una giovane.

Secondo quanto riferito agli agenti, la vittima aveva notato che un giovane dietro di lei le aveva aperto lo zainetto per poi sottrarre all’interno il portafoglio e un mazzo di chiavi.

Aggredito un amico della vittima

Nel tentativo di recuperare i propri effetti personali, la ragazza ha afferrato il giovane per le mani, ma quest’ultimo l’ha spinta con forza al braccio.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, un amico della ragazza coinvolta è quindi intervenuto in sua difesa, ma è stato anch’egli colpito con un pugno e una gomitata al volto.

L’inseguimento e l’intervento della polizia

Un amico della donna ha quindi iniziato a inseguirlo, fino all’arrivo degli operatori di polizia.

Anche alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo, venendo infine bloccato.

Durante le fasi dell’intervento, avrebbe continuato a divincolarsi, scalciando e agitando le braccia nel tentativo di liberarsi dalla presa dei poliziotti.

Una volta fermato, è stato immediatamente riconosciuto dalla vittima come l’autore del tentativo di rapina a suo danno.

Disposta la custodia cautelare in carcere

Il giovane risultava già gravato da precedenti di polizia per reati analoghi.

Nella mattinata di oggi, l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

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