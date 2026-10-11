CossateseCronaca
Sente una donna gridare e chiama i carabinieri
Momenti di apprensione a Cossato. Sul posto anche il 118
Sente una donna gridare e chiama i carabinieri.
Sente una donna gridare e chiama i carabinieri
Momenti di apprensione a Cossato, dove le grida di una donna hanno spinto un vicino ad allertare i carabinieri. La signora chiedeva aiuto per il marito, colto da un malore in casa.
Sul posto è arrivato il 118, che ha preso in carico l’uomo. Le sue condizioni restano da chiarire.
Immagine di repertorio
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