Parte un colpo di fucile sul fuoristrada: cacciatore ferito. E’ successo nella mattinata di domenica, intorno alle 7, sulla strada che dalla Valsesia scende verso Gattinara.

Parte un colpo di fucile sul fuoristrada

Un’arma avrebbe esploso accidentalmente un colpo all’interno del Ford Ranger sul quale viaggiava il gruppo, diretto verso la riserva di caccia della zona. Il proiettile ha raggiunto uno degli occupanti all’altezza della spalla.

A bordo del mezzo si trovavano cinque cacciatori, di età compresa tra 22 e 70 anni, tutti provenienti dalla provincia di Como, oltre ai cani utilizzati durante le battute. Le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi, considerando il numero di persone presenti nell’abitacolo. Il ferito è stato soccorso e successivamente trasferito all’ospedale Maggiore di Novara.

Gli accertamenti dovranno stabilire nei dettagli che cosa abbia provocato lo sparo. Secondo una prima ricostruzione, il Ford Ranger avrebbe affrontato un dosso e il movimento potrebbe aver determinato la partenza del colpo. Resta da chiarire anche la velocità tenuta in quel momento dal veicolo, che secondo gli elementi raccolti potrebbe essere stata sostenuta.

Uno dei punti su cui si concentrano le verifiche riguarda le condizioni in cui erano trasportate le armi. Il fucile dal quale è partito lo sparo aveva infatti una cartuccia già in camera e dovrà essere accertato quali precauzioni fossero state adottate. Sul veicolo erano presenti complessivamente cinque fucili, ciascuno appartenente a uno dei componenti della comitiva.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme alla polizia scientifica di Vercelli. Tutte le armi presenti sul mezzo sono state sequestrate. Bisogna ancora individuare con certezza il fucile dal quale è partito il proiettile che ha raggiunto il cacciatore.

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